بريطانيا.. عاصفة "تُراقص" الطائرات في الهواء (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدّت الرياح التي ضربت بريطانيا يوم الأحد الماضي إلى التأثير بشكلٍ كبير على حركة الملاحة في مطار ينوكاسل في البلاد. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو ترصد عمليات إقلاع وهبوط عددٍ من الطائرات في ظروف صعبةٍ جداً.

ففي إحدى اللقطات، ظهرت طائرات تتمايل بشدة بسبب الرياح القوية. ولحسن الحظ، فقد استطاع قادة الطائرات من التحكم بها وضبطها رغم الأجواء العاصفة.

وتشهد بريطانيا عاصفة ثلجية قوية منذ أيام، الامر الذي دفع بمكتب الطقس في البلاد إلى توجيه تحذيرات للمواطنين من خطر حصول حوادث مرورية بسبب تراكم الثلوج على الطرقات، متوقعاً "هبوط درجة الحرارة إلى 7 دون الصفر في اسكتلندا.

وأوضح المكتب أن "الأحوال الجوية قد تؤدي إلى تأخير أو إلغاء لرحلات القطارات والطائرات".

مصدر الصورة: mirror

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