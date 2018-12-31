عاصفة ثلجية شديدة تجتاح الصين وتشل حركة المواصلات

أخبار الآن| شنغهاي - الصين - (واس)

أصدرت السلطات الصينية تحذيرا من عاصفة ثلجية في أنحاء البلاد، مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، الذي أدى إلى إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية والطرق وإلغاء بعض الرحلات الجوية.

وأطلق مركز الأرصاد الوطني تحذيرا "باللون الأزرق" من عواصف ثلجية شديدة في مناطق بأقاليم تشجيانغ وجيانغشي وآنهوي وهونان في شرق وجنوب البلاد.

وتسببت درجات الحرارة، التي تصل لمستوى التجمد، والثلوج الكثيفة في تعطل خطوط السكك الحديدية، التي تربط إقليم هونان في الجنوب بمركزي التصنيع قوانغتشو وشنتشن.

وفى إقليم هوبى القريب، استيقظ عمال قطارات الأنفاق قبل الفجر لإزالة الثلوج أملا فى بقاء الخدمة مفتوحة خاصة فى ظل تعليق الرحلات الجوية بين مدينتى تشانغشا و ووهان صباح الأحد لكنها استؤنفت.

ووفقا للمركز فإن العاصفة ستضرب الكثير من المناطق، الاثنين قبل أن تهدأ مع بداية العام الجديد. والإنذار باللون الأزرق هو أول درجة على نظام التحذير المناخى المكون من أربعة ألوان.

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