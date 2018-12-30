العاصفة ايبوني تجتاح الولايات المتحدة وتخلف قتلى

أخبار الآن| شيكاغو - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

اجتاحت عاصفة "ايبوني" الثلجية مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسببت بسقوط قتلى و الغاء مئات الرحلات الجوية.

وتسببت العاصفة وتساقط الثلوج في حدوث فوضى بالمطارات الامريكية، حيث الغيت 150 رحلة جوية، في حين تأخرت 2100 رحلة أخرى .

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإنّ عدد ضحايا سوء الأحوال الجوية بلغ سبعة قتلى على الأقلّ، توزّعوا بين ولايات آيوا ومينيسوتا وكنساس وداكوتا الشمالية ولويزيانا وتينيسي.

وغالبية القتلى سقطوا بسبب حوادث اصطدام على الطرقات تسبّبت بها الأحوال الجوية السيئة.

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