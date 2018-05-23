أغلى محرك في العالم.. هارلي ديفيدسون بـ 1.9 مليون $ (صور)

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لا تعتبر هارلي ديفيدسون من أرخص الدراجات على الإطلاق، لكن هناك دراجة واحدة فقط للبيع مقابل 1.9 مليون دولار، مما يجعلها اغلى دراجة جديدة من هارلي معروضة للبيع.

إنها عبارة عن تعاون بين المصمم السويسري بوندربيكي وبوشرر للساعات الفاخرة.



الدراجة زودت بمحرك ذات لون ازرق وبتصميم مستوحى من أرت نوفو (الفَنّ الجديد)، والعديد والعديد من الأجزاء مطلية بالذهب، لكن هذا ليس السبب الرئيسي للسعر المرتفع.



جهزت الدراجة بمقصورتين مضادتين للرصاص على خزانها، احداها تحمل حلقة من الماس بعيار 5.4 قيراط، وأخرى بساعة فاخرة من بوشرر التي تم تركيبها على قفص سيليكون مضاد للاهتزاز لحمايتها من اهتزاز المحرك V-twin الكلاسيكي.



كما زينت قبضتي بحلقات من الماس وتم ربطها من خلال عملية سرية مصممة للتأكد من أنها تبقى ثابتة على الطريق.



أي شخص جريء بما فيه الكفاية لشرائها سوف يحصل ايضا ًعلى ساعة مطابقة.

المصدر والصور من فوكس نيوز

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