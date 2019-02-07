رجل دين أوقف حكم إعدام في أمريكا.. ما القصة؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت محكمة الإستئناف في الدائرة 11، منعها تنفيذ حكم الإعدام بالسجين دومينيك راي (42 عاماً)، بعدما كان مقرراً اليوم الخميس.

ووفقاً للمحكمة، فإنّ "هذا القرار إستند إلى اعتقاد 3 من قضاتها بأن السلطات في ولاية ألاباما قد تكون انتهكت حقوق راي الدينية، من خلال رفضها السماح لرجل دين بحضور الإعدام، كون السجين هو مسلم الديانة".

ولفتت المحكمة إلى أنّ "الأمر بوقف الإعدام بحقنة قاتلة هو لأجل غير مسمى"، علماً أنّ "راي أقدم على قتل فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، منذ نحو 23 عاماً من الآن".

من جهتها، طعنت سلطات الولاية، الأربعاء الماضي بوقف التنفيذ، ولفتت في وثيقة للمحكمة إلى أنّ "السجون في ألاباما نفت أن راي طلب وجود رجل دين خلال إعدامه"، موضحة إنه "يحق لموظفي الإدارة فقط حضور تنفيذ الحكم".

وأكّدت السلطات أنّ "قس السجن المعين من قبل إدارة السجون يحق له حضور الإعدام، لكن أي مرشد روحي آخر يمكنه متابعة التنفيذ من غرفة أخرى".

مصدر الصورة: elgornal

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