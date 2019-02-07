أمريكي يفوز بـ20 مليون $ بأول تذكرة يانصيب يشتريها في حياته!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( fox news )

أصاب الحظ رجلا من شيكاغو ليفوز بـجائزة يانصيب قدرها 20 مليون دولار مع أول تذكرة يقوم بشرائها في حياته .

وفي التفاصيل كان الرجل الرابح قد استسلم لضغط زميله في العمل الذي دفعه لشراء تذكرة اليانصيب بقيمة 20 دولاراً فقط ولم يتيخل أبداً أن تذكرة اليانصيب الأولى في حياته ستبه هذه الثروة الطائلة حقاً .

ولا تزال هوية الرابح غير معلنة نزولا عند طلبه ، و سيحصل على المبلغ بالتقسيط على نحو 20.000 دولار في الأسبوع لمدة 20 سنة.

وقال الرابح لمحطة WMAQ المحلية انه يعتزم شراء منزل وينوي أن يبدأ عمله الخاص. وعلق بعد فوزه بأن تذكرة اليانصيب هي حقاِ فرصة لعيش الحلم الأمريكي.

اقرأ أيضاً:

أمريكيان يفوزان بأكثر من مليار دولار في سحب يانصيب

حدس والدته أصاب.. شيف يفوز بجائزة يانصيب قيمتها 250 ألف $