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 الإعدام لقتلة السائحتين في المغرب 

أخبار الآن| الرباط - المدينة - (إفي)

وجهت النيابة المغربية اليوم تهماً عقوبتها الإعدام لـ 15 معتقلاً لتورطهم في اغتيال سائحتين اسكندنافيتين في منطقة جبلية بالمغرب في 17 من الشهر الجاري. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن دكي في بيان، أن المعتقلين الذين يشكلون جانباً من إجمالي 22 معتقلاً في هذه القضية، متهمين بـ"التعدي عمداً على حياة أشخاص".

واتهمت النيابة الموقوفين وجميعهم مغاربة ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب بـ"ارتكاب جريمة عبر أعمال وحشية" و"تشكيل منظمة لشن أعمال إرهابية" والتحريض ومدح الإرهاب. ويواجه المتهمون، الذين قضوا 12 يوماً محبوسين لدى الشرطة، وسيحالون اليوم الأحد إلى الحبس الاحتياطي، عقوبة الإعدام بموجب القانون الجنائي المغربي.

ومثل المتهمون الـ15 اليوم أمام قاضي التحقيق في محكمة استئناف سلا قرب الرباط والمتخصصة في قضايا الإرهاب لمواصلة التحقيق. ونشر منفذو الهجوم الإرهابي الذي وقع منتصف الشهر الجاري ضد السائحتين على أيدي أربعة إرهابيين، شريطاً مصوراً أعلنوا فيه ولائهم لداعش. وأكد وزير الداخلية المغربي عبد اللطيف لفتيت الأثنين الماضي أمام البرلمان أن الهجوم الإرهابي ضد السائحتين كان "عملاً منفرداً" نفذته "ذئاب منفردة".

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#المغرب #أخبار عربية #السائحتين

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     الإعدام لقتلة السائحتين في المغرب  وجهت النيابة المغربية اليوم تهماً عقوبتها الإعدام لـ 15 معتقلاً لتورطهم في اغتيال سائحتين اسكندنافيتين في منطقة جبلية بالمغرب في 17 من الشهر الجاري
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