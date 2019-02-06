المال أو الأسرة أو العمل أو الصحة.. أيهم أهم؟.. سؤال تفاعلي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كان هاشتاغ " #الرزق_احيانا_يكون " نشطاً على نحو كبير في اليومين الماضيين في مختلف أنحاء العالم العربي ، هذا السؤال يفتح العديد من الأسئلة الأخرى .. فما هو الأهم المال ،الأسرة، العمل، أم الصحة ؟؛ و بهذا السؤال بدأت الدكتورة عبير ، مذيعة أخبار الآن بثاً مباشراً على صفحة أخبار الآن على فيسبوك لتستفتي آراء المتابعين .

حظي البث بتفاعل كبير من قبل المتابعين فقد تجاوزت عدد المشاهدات ال28 الف مشاهد، بينما أعجب به أكثر من 650 متابع أما التعليقات فقاربت ال1000 تعليق.

Ahmad Kareem Al-khawaldeh أحمد كريم الخوالده من الأردن علق كالتالي " الصحه إذا وجدت تقدر على العمل تستطيع توفير المال وتستطيع الزواج وتكوين أسره|

ويؤيده العديد من المتابعين مثل Ahmed Yassin Omar ، الذي علق " الصحة الجيدة يؤدي إلى ان يقوم المر بعمله بشكل جيد و الاسرة يصنع الاستقرار في حياة الإنسان"

Akram Hamid أيضاً رجح كفة الصة على باقي الخيارات ،علق " الصحة اهم من كل شئوالاية الكريمة تقول .المال والبنون زينة الحياة الدنيا ."

وبينما Abdo Laba لم يستطع الاختيار وعلق " دكتورة... لا يمكن الاختيار اساسيات الحياة كلها..."

أما Ashwaq Hussein من العراق فترى أن الأسرة هي الآهم " طبعاا اسرتي قبل صحه ونوب عود افكر ب مال والعمل"

وعمر كذلك Omar Sidi رجح الأسرة "طبعا الأسرة هي الأهم فهي لاتعوض وهي التي نعمل ونجمع المال من اجلها فهي المقصد والمال والعمل ليس مطلب بحد ذاته وانما من اجل النفس والاسرة."

أما Hamid Hamoudi فعلق ترتـابياً " الصحة يأتي العمل وبلعمل يأتي المال بلمال تأتي الأسرة يعني الصحة هيا الأول"

اقرأ أيضاً :

السعوديون يحنون للزمن الجميل على تويتر

تعرف على أغرب تسميات النقود في العالم العربي