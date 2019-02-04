تعرف على أغرب تسميات النقود في العالم العربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اللهجات العربية المختلفة ، أوجدت العديد من المصطلحات الغريبة ، وغير المألوفة ، مسمى النقود مثلاً لديه العديد من المسميات المختلفة من دولة لأخرى، بالتأكيد ليس أغربها " الفلوس " أو " المصاري " .

صفحة أخبار الآن على فيسبوك وضمن سلسة " ما اسمه في بلدك ؟" أطلقت سؤلاً لمتابعيها العرب حول مصطلح النقود في بلدهم ، فجاء التفاعل كبيراً ، إذ جمع المنشور أكثر من 18 الف إعجاب و أعيد نشره أكثر من 29 مرة ، كما علق عليه أكثر من 2400 متابع ، شاركوا معنا أغرب المصطلحات المنشرة في بلادهم ..

Zækö Jöūsêphë Stãlïn من الجزائر علق بأغرب المسميات للنقود في بلده " دراهم /كمون / لرجون / رولو / موني / عط / زبل دنية / الفاني / صوردا / تيكي / فلوس/ نقود / شكارة".

Moaad Dahmani من الجزائر أيضاً أضاف بعض المصطلحات في تعليقه "ظهرت كلمات جديدة ترمز لها و هي : البزرة، الشكارة، الصرف، التيكي، و أصبح الغني يسمى "خانز (ورقة)" .

فهد العيوي ابو صدام من اليمن فشارك مسياتها في لهجته وعلق "نقود فلوس قروش زلط دراهم بيس في اليمن"

ومن جنوب اليمن منيف علي الهدهد علق" من شـــبوة جنوب اليمن نسميها قروش "

ولد درنة من ليبيا فعلق "فلوس دينارات بيرات مونى كله يمشى فى ليبيا ".

وحيدة وحيدة من المغرب فعلقت "فلوس .دراهم .عومار.وسخ دنيا.ماني.الحبة.ايقاريضن. رمومة.الصرف.المال.الزرقة.القرفية.الاخضر.اللعاقا..التدويرة.."

أما Al Capiniony فشارك أخر المصطلحات المصرية للنقود " فلوس، ألمونيا ، قفش ، اللكع ، و القاموس اليومي المصري لا يخلوا من كل جديد"

وبحسب Omar Sidi فان النقود في مريتانيا تسمى الفظة.

أما في العراق فيقول Mahmood Saad أن اسمها جفجير.

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