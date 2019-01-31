ماذا يحتاج الحب؟.. سؤال تفاعلي على فيسبوك.. كيف أجاب العرب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مع قرب عيد الحب ، انتشر على منصة التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاغ #الحب ـ يحتاج الذي لقي تفاعلاً كبيراً ، المذيعة الدكتورة عبير أحبت استفتاء آراء متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك عبر بث مباشر ،وسألتهم " ماذا يحتاج الحب للاستمرار؟ " .

التفاعل على البث المباشر كان هائلاً ، فقد جمع أكثرمن 25 الف مشاهدة ، كما أنه حصد أكثر من 790 إعجاب ، وعلق عليه أكثر من 1700 شخص .

محمد رجب الاجدع ·يرى بأن التضحية أساس الحب وعلق " الحب بدو تضحيات نزار قباني يقول من السهر ان تجد شاب يضحي من اجل بنت بس من الصعب ان تجد بنت تستاهل التضحيه"

أما حجي عمار البرقعاوي فيرى أن الأهم هو الاهتمام وقال " الاهتمام والتفاهم والتضحيه تديم الحب بين الزوجين من تجربه ٣٠سنه"

بينما قصي شدو فقال " التواصل الجيد. التسامح تقدير الاشياء الجميله. الاخذ والعطاء البوح بالمشاعر"

لكن عبدالرزاق محمد العنزي · فكانت له نظرة تشاؤمية فهو لا يؤمن بالحب وقال " من يقول في حب حقيقي مختل عقليا لا يوجد حب حقيقي متولهين بالافلام الهندية زيادة عن اللزوم"

كذلك الحال مع Yassin Elharti إذ يرى بأن المال هو أساس الحب وعلق " هذ الزمن يحبون المال اكثر من الحب حتى ولو كنت مثاليا" .

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