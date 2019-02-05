السعوديون يحنون للزمن الجميل على تويتر

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (فرح ياسمين)

لليوم الثالث على التوالي زيارة البابا فرنسيس التاريخية لدولة الامارات العربية المتحدة حديث مواقع التواصل الاجتماعي و تحتل المرتبة الاولى بمئات الاف التغريدات و سيطرة شبه تامة على الترند الاماراتي.



#البابا_فرنسيس_في_الامارات , #زايد_الرياضية , #لقاء_الاخوة_الانسانية , #القداس_التاريخي

#papalmas . #yearoftolerance #popefrancisinUAE

و غيرها هي اكثر الهاشتاقات استعمالا .



اليوم الثالث و الاخير شهد قداسا ضخما للبابا بمدينة زايد الرياضية, فاشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بصور جميلة و تغريدات ايجابية .

من اجمل الصورالمعبرة التي تم تداولها صورة لطفل صغير يرتدي قميصا عليه صورة البابا و الشيخ محمد بن زايد ال نهيان .

في الجزائر , ا يزال موضوع اعلان ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة حديث منصات التواصل الاجتماعي و متصدر الترند.

و لا يزال #بوتفليقة باللغة العربية والفرنسية متصدر الترند الجزائري بين معارض و مؤيد .

في السعودية, هاشتاق اليوم العالمي للرسائل اثار تفاعل العديد على تويتر.

واحتل #اليوم العالمي للرسايل

المرتبة الاولى في الترند السعودي بتغريدات يملؤها الحنين لفترة كانت فيها الرسائل المكتوبة بخط اليد من اهم وسائل التواصل



وكان فرصة للعديد بمشاركة رسائلهم او كتابة رسائل لاصدقائهم و اقاربهم

في مصرللرياضة مكان محجوز يوميا في الترند

فبعد الصراع القائم امس بين انصار الزمالك و انصار الاهلي بعد النتيجة السلبية التي خرج بها الزمالك ضد نادي جورمايا امس



يعود انصار الاهلي اليوم بهاشتاق

#زعيم تويتر فولورز اهلاوي

و يتصدر الترند المصري .

الاف التغريدات لاثبات الحضور والتعبير لنادي الاهلي بحبهم

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