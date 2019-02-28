صور مذهلة لكوكب المشتري تخطف الأنظار.. شاهدها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

التقطت المركبة الفضائية "جونو" التابعة لوكالة "ناسا"، صوراً رائعة لكوكب المشتري، وذلك خلال فترة التحليق 18 بالقرب منه في 12 فبراير/شباط الجاري، على بعد 13 ألف كلم فوق نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وتبرز الصور المتلقطة بواسطة كاميرا "جونو كام" المثبتة على "جونو"، تشكيلات السحب الدائرية المثيرة التي تدور حول "التيارات النفاثة" المعروفة باسم "Jet N6"، وهي منطقة الضغط العالي في الغلاف الجوي.

غير أنّ الصور المتلقطة لم تعالج بواسطة عالم فضاء، ولكنها أنشأت من قبل مواطن يدعى كيفن إم جيل، حيث استخدم قاعدة بيانات الصور الخام لكاميرا "جونو كام" المتاحة للجمهور للنظر فيها ومعالجتها.

إلى ذلك، صرّح سكوت بولتون، من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو، والباحث الرئيسي في "جونو"، قائلاً: "لقد قمنا بالفعل بإعادة كتابة الكتب الدراسية عن كيفية عمل الغلاف الجوي للمشتري وعن مدى تعقيد مجاله المغناطيسي وعدم تناسقه".

وكانَ مقرراً أن تنتهي مهمة "جونو" خلال العام الماضي، لكّن "ناسا" مددت مهماتها حتى 2021.

مصدر الصور: edition.cnn

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