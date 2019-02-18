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ماذا تحتاج الحياة في رأيكم لنعيشها بصورة أفضل؟ سؤال تفاعلي!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

قبل أيام كان هاشتاغ #الحياه_تحتاج_منا  من أكثر الهاشتاغات الفعالة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي ، لهذا أحبت مذيعة أخبار الآن الدكتورة عبير ، الخروج في بث مباشر مع متابعي صفحة أخبار الآن لتسألهم عن رأيهم في الموضوع وطرحت عليهم سؤال : ماذا تحتاج الحياة في رأيكم لنعيشها بصورة أفضل؟

البث المباشر حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين ، إذ تمت مشاهدته من قبل 12 الف متابع ، وجمع أكثر من 300 إعجاب بينما شارك أكثر من 700 شخص بأرائهم وتعليقاتهم . 

ياسين محمد فاضل علقت برأىها  وقالت " الدنيا تحتاج الوجوه المبتسمه بالبيت والشارع والعمل مهما كانت الضغوطات. " 

أما Wissem Karoui من تونس فعلق " الحياة تحتاج الى الاخلاق والحترام تعمى المحبة والحياة الجميلة كل فرد من مكانه يخلق المحبة واستقرار العايلى عامة الناس والمجتمع "

و سعود  Souad Outmani علق " الحياة تحتاج ﺃﻥ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺒﺎﻗﺔ ، ﻧﻌﺘﺬﺭ ﺑﺘﻮﺍﺿﻊ ، ﻧﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﻬﺪﻭﺀ ، ﻧُﻌﺎﺗﺐ ﺑﺮِﻓﻖ ، ﻧﻔﺘﺮﻕ ﺑﻮﺩ ، ﻭﻧﺤﻴﺎ ﺑﺤﺐّ . . ﻓﺎﻷﺧﻼﻕ ﺗﻜﻔﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻼً "

بينما محمد اسعد كويس قال " الحياة تحتاج عمل للآخرة فقط عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزى به" 

من المغرب علق Ouadih Copex  " انا قول، الحياة محتاجة منا يا دكتورة الصبر و القناعة فقط" 

Abu Abu Hussin علق " الامن والاستقرار واحترام الغير والإيمان بمعتقداته وحرياته الشخصيه ومواكبة التطور بجميع المجالات " 

ومن السعودية علق عبدالرحمن- ابو الدهب ·فعلق "عودوا أنفسكم على الانسانية، الاحترام، الإحسان، التسامح، التفاهم، التعايش، الصدق، حُب الغير
فالدنيا فانية والعمر قصير والبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها.. " 

 

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