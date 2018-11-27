علاج شائع يسرّع شيخوخة الدماغ ويضرّ بالذاكرة (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة طبية جديدة أنّ "العلاج الكيماوي للسرطان يؤثر بشكلٍ سلبي على الدماغ، ويساهم في إتلاف الشفرة الوراثية "دي أن إيه" للخلايا لدى بعض المرضى، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف القدرات المعرفية والذاكرة لديهم".

وقام معدو الدراسة، وهم من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، بفحص دي إن إيه الخلايا لدى 94 امرأة تلقين علاجاً لسرطان الثدي قبل 3 إلى 6 سنوات من الدراسة. وبناء للتحاليل والنتائج، فقد تبين أن "علاج السرطان يسرع شيخوخة الدي أن إيه لخلايا الدماغ والجسم، ويساهم في ضعف قدرات الذاكرة والحركة".

وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تدرس تأثير العلاج الكيماوي والإشعاعي على مستوى الشفرة الوراثية للخلايا، وعلاقة ذلك بالذاكرة.

إلى ذلك، فإنّ العلاج الكيماوي يؤثر سلباً على الجهاز المناعي، كما يؤدي إلى:

- فقدان الشعر

- الإرهاق

- الغثيان والقيء

- فقر الدم

- الإسهال

- الإمساك

- زيادة أو نقصان الوزن

- زيادة فرصة الإصابة بالعدوى

- زيادة فرصة حدوث نزيف أو كدمات.

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