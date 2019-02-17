تعرف على أغرب أسماء "سرطان البحر" في العالم العربي!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمن سلسلة أسئلة ( ما اسمه في بلد ؟ ) التي تطرحها صفحة أخبار الآن على فيسبوك لمتابعيها ، حظي السؤال عن اسم سرطان البحر بتفاعل كبير من مختلف دول العالم العربية ، وجاءت الأسماء فريدة وغير مألوفة باختلاف اللهجات الدارجة في مناطق أصحابها .

المنشور وحده جمع أكثر من 19 الف إعجاب ، وتمت مشاركته أكثر من 40 مرة ، كما علق عليه أكثر من 2500 شخص ، شاركوا أسماء حيوان البحر ذي المقصات ..

محمد MÒhamèď Èĺ Ŕàmàďý من مصر علق " بص احنا عندنا اي حاجة بجوز مقصات زي دول حتي لو عقرب برضوا بنسميه كابوريا او استاكوزا بعد الدلع "

وأيضاً من مصر علق مصطفى Mostafa Ali بعدة أسماء منتشرة في بلاده " له اكتر من اسم 1_كابوريا 2_ابو جامبو3_سرطان البحر 4_صرصار البحر"

أما Khokha Mohamed فهي من مصر أيضاً ، وشاركت بعض ذكرياتها مع السرطان " دا اسمه ابو جلمبوو دا اقسم بالله كنت بمسكه بايدي هو وصاحي وكنت بصتصاده ف الفندق وبجري وراه ع البحر "

ومن مصر ولكن من بور سعيد علق Hussein Ezz : " كابوريا و الاسم البورسعيدي ليها حناجل"

بينما C'est Ma Víè من الجزائر فعلق " اسمه الحقيقي #بن_شيخ مي ماعلابالكمش واش دار بكري في البحر كان احسن عوام"

أحمد أيضاً من الجزائر ولكن علق باسم مختلف Ahmed Philomène " اسمه ڨرابا هههههه اسم غريب وهو ماخود من اللغة الفرنسيه grape "

فريال من تونس علقت Feryel Mdb " فكرونة هكذا نسميه بتونس "

في المغرب له اسم غريب أيضًا شاركنا به الصديق نور الدين Nourdine Abdaime وهو "خميس زمامرة"

وفي العراق Falcon AlHeety يقول بأن اسمه "بالعراق ابو الجنيب"

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