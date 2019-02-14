في 7 دول.. إليكم أغرب طقوس الإحتفال بـ"عيد الحب" (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحتفل الناس حول العالم اليوم (14 شباط/فبراير) بـ"عيد الحب" الذي يحمل أسمى المعاني الإنسانية. ويعتبر الكثيرون أنّ هذا اليوم هو للعشاق فقط، ولكنه في الحقيقة هو يوم للتأكيد على أساس المحبة والتواصل الرحيم بين البشر.

وهناك العديد من الدول التي تتميز بإحتفالات خاصة بهذا اليوم، لاسيما أن هناك مجتمعات لديها طقوس خاصة لتمضية يوم الحب، فإليكم أبرز هذه الإحتفالات تبعاً للدول:

اليابان

يتميز اليابانيون بطقسٍ فريد من نوعه للإحتفال بيوم الحب، ويتمثل بسباحة الحبيبن معاً في حوض كبيرٍ مليء بمياه داكنة اللون.

(تعبيرية - booking.com)

ماليزيا

الاحتفال بعيد الحب ليس للعشاق فقط، بل إنه أيضاً يوم لـ"العزاب". هناك، تقوم النساء بتدوين أرقام هواتفهنّ على ثمار البرتقال، وبعدها يقمن برميها في النهر والتمني أن تصل هذه الثمار إلى "فارس الأحلام".

أمريكا

تتميز الولايات المتحدة الامريكية في يوم الحب بإجراءٍ جميل، يتمثل بسماح السلطات للسجناء بالإحتفال بيوم الحب. هناك، يقضي السجين بعض الوقت مع حبيبته، كما أنه مسموح لسجين أن يروي قصة حبه مع سجينة خلف أسوار السجون.

ويلز

في ويلز الأمر يختلف عن كل دول العالم، إذ أنّ الإحتفال بيوم الحب يكون في 25 يناير/كانون الثاني من كلّ عام، ويسمى لديهم بـ"عيد سان داوني". ولا يقف الإختلاف عند هذا الحد، فالرجل هناك يقدّم هدية مختلفة تماماً لحبيبته عن سائر الناس في العالم. تتمثل هذه الهدية بـ"ملعقة خشبية"، التي تعبر عن العطاء في ثقافتهم المحلية.

الفلبين

في الفلبين، يخرج العشرات من الناس إلى الشوارع ويقيمون الحفلات ويعقدون حلقات الرقص ويقرعون الطبول ويطلقون البالونات في الهواء.

كوريا الجنوبية

الإختلاف ليس موجوداً في ويلز فقط لناحية الهدية، بل أنه أيضاً موجود في كوريا الجنوبية. في تلك البلاد، الهدية هي عبارة عن نوع من الشوكولا، في حين أن من يقدمها هي المرأة وليس الرجل.

الصين

يحتفل الصينيون بعيد الحب كسائر دول العالم، لكنهم يختتمون هذا اليوم بالذهاب إلى المعابد لتأدية الشعائر الدينية والصلاة لبقاء الحب.

مصدر الصور: اليوم السابع

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