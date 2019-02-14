الروايات عن عيد الحب عديدة.. ما هي قصة "الفالنتاين"؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هي لحظاتٌ رائعة يعيشها جميع الناس في "يوم الحب"، الذي تتلاقى فيه القلوب للتعبير عن أسمى مشاعر الحب والعشق. فهو يومٌ ترى فيه الورود المنتشرة في الشوارع، وترى فيه الدمى الحمراء التي تكتسح الطرقات، وترى فيه "القلوب الحمراء" التي تحتلّ منشورات مواقع التواصل الإجتماعي.

ولأنّه العيد الذي له رمزية خاصة لدى العشّاق، فإنّ هناك معلومات عديدة عنه، خصوصاً عن قصة الإحتفال به، وعن القديس فالنتاين الذي ارتبط العيد باسمه. فعلياً، لا يوجد إجماع حاسم على هوية هذا القديس، فالكنيسة الكاثوليكية تعرف العديد من القديسين الذين يحملون اسم فالنتاين أو فالنتينوس وجميعهم تربطهم قصة بذلك اليوم، فإليكم التفاصيل:

حكاية "فالنتاين" ومهرجان الخصوبة

تشير إحدى الروايات بحسب إلى أنه وفي العصر الروماني في القرن الثالث، وعندما كانت روما في حالة حرب، قرر الإمبراطور الروماني كلاوديوس الثاني منع الشباب من الزواج من أجل الإنضمام إلى الجيش. ووسط ذلك، فإنّ كاهناً يُدعى "فالنتاين"، قرّر كسر قواعد الحاكم، وراح يقوم بتزويج الشباب سراً. وبعد فترة، تمّ كشف أمره، الأمر الذي دفع بالإمبراطور إلى إعدامه يوم 14 شباط/فبراير.

إلى جانب هذه الرواية، فإنّ روايات أخرى تقول أنّ واحداً من القديسين الذين اسمهم "فالنتاين"، وقع في حب ابنة سجّانه.

تلفت الروايات إلى أنّ "هذا القديس أرسل إلى حبيبته قبل إعدامه، بطاقة كتب عليها عبارة "كن فالنتايني".

وإلى جانب "حكاية فالنتاين"، فإنّ هناك مجموعة من الأشخاص ادّعوا أن الكنيسة قررت تحديد يوم الحب في 14 فبراير/شباط في محاولة للإحتفال بـ"مهرجان الخصوبة المعروف باسم لوبركاليا" الذي تتم التضحية فيه بقربان، والذي عادةً ما يكون عنزة. وبعد ذلك، يستخدم جلدها لضرب أجساد النساء، الأمر الذي يعزز قابلية حملهن العام المقبل، وذلك بحسب الإعتقاد الذي كان سائداً.

ويتضمن الطقس الأسطوري أيضاً كتابة النساء لأسمائهن، ووضعها في جرة كبيرة. وبعد ذلك، يقوم العزّاب بإجراء قرعة في المدينة، لاختيار أسماء الفتيات اللواتي سيتزوّجن العام المقبل.

أهم التواريخ المتصلة بـ"يوم الحب"

- 496 ميلادي: عندما أعلن البابا جلاسيوس الأول يوم 14 فبراير/ شباط يوم القديس فالنتاين.

- 1847: في ذاك العام، أصبحت أستر هاولاند من ورسستر، ماساشوستس أول مصنعة لبطاقات عيد الحب في الولايات المتحدة الأمريكية.

- 1868: قام مُصنّع الشوكولا ريتشارد كادبوري، بعرض أول علبة شوكولا مزينة برسم لابنته الشابة حاملة قطة بين ذراعيها.

كذلك، فقد قام كادبوري بصناعة أول علبة حلوى لعيد الحب.

- 2016: قدّر الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أن المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية سينفقون 19.7 مليار دولار بمناسبة عيد الحب.

مصدر الصورة: سيدتي

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