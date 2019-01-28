مع عيد الحب.. موضة جديدة تستهدف "لحية الرجال"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع "people.com" الالكتروني تفاصيل عن موضة جديدة خاصة بلحى الرجال بدأت تجتاح الأسواق الالكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أنها "تتزامن مع اقتراب عيد الحب".

وبحسب الموقع، فإنّ "ما يتمّ الترويج له هو لحية مزينة بالورود، وذلك بغية التميز في يوم عيد الحب"، موضحاً أنها "عبارة عن إكسسوار من الورود الحمراء لتزيين شعر وجه الرجل".

واعتبر الموقع أن "هذه الموضة تعبر عن طريقة جديدة لإضفاء لمسة جمالية على العيد، وقد تكون هذه اللحية في إطار الذكرى بأجواء الحب".

وأعلن "people.com" أنّ "باقات الاكسسوار والورود للحية، متوفرة على موقع firebox.com بسعر 14.99 دولاراً".

(people)

مصدر الصورة: Unlockmen

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