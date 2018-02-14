شوكولاتة عيد الحب قد لا تكون الأمثل لإظهار الحب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قد لا تكون الشوكولاتة هي الهدية الأنسب في عيد الحب المعروف بالفالنتاين بالرغم من الرأي السائد أنها هدية لا تُقاوم. صحيفة الغارديان البريطانية ربطت أوردت أن تقريرا جديدا ربط الطلب العالمي المتزايد على الكاكاو بإزالة الغابات في آسيا وأفريقيا، إذًا فقد لا يكون مربع من الشوكولاتة هو الطريقة الأكثر ملاءمة للبيئة لإظهار حبك في يوم الفالنتين.

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إن الكاكاو في منتجات الشوكولاته ربما يؤدي إلى إزالة الغابات في جميع أنحاء العالم، وفقًا لبحث جديد أجرته منظمة "مايتي إيرث" للحملات البيئية، وعقب تحقيق أجرته "الغارديان" و"مايتي إيرث" أُظهر أن الكاكاو يقود إلى إزالة الغابات في غرب أفريقيا، حيث قامت المجموعة بتعيين المناطق المنتجة للكاكاو في إندونيسيا وبيرو وإكوادور والكاميرون، ووجدت مخاطر عالية لكون الكاكاو يقود إزالة الغابات هناك أيضًا.

وجمعت "مايتي إيرث" بيانات استيراد وتصدير الكاكاو وخرائط المناطق التي يُزرع فيها الكاكاو، وطُبقت على خرائط لإزالة الغابات بين عامي 2000 و2016، فوجد الباحثون أن هناك إزالة واسعة النطاق للغابات في البلدان الأربعة التي ركزوا عليها، وأن ماحدث لغابات غرب أفريقيا يمكن أن يحدث في جميع أنحاء العالم إذا لم تتغير الصناعة، وقد توسعت صناعة الشوكولاتة بسرعة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تغذية الطلب العالمي المتزايد على الشوكولاته.

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وفي الحدائق الوطنية والمحميات في ساحل العاج، وجدت "الغارديان" أن مساحات من الأشجار قد تم إزالتها لزرع الكاكاو، ويعيش الآلاف من الناس ويزرعون هناك تحت سيطرة السلطات التي كان من المفترض أن تحميهم.

بعد نشر تحقيقات الجارديان وتقرير "مايتي إيرث" في سبتمبر الماضي، وقعت 23 شركة من أكبر شركات الشوكولاته في العالم جنبًا إلى جنب مع حكومتي غانا وساحل العاج لعدم إزالة الغابات الجديدة في غرب أفريقيا.

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