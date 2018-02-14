تعليق الدراسة في الرياض و 6 محافظات اخرى بسبب موجة الغبار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (واس)

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض عن تعليق الدراسة لهذا اليوم الأربعاء في جميع مدارس التعليم العام بمدينة الرياض ، والمحافظات التابعة لها رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما .

وبينت الإدارة أن تعليق الدراسة يأتي بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بسبب موجة الغبار ، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وفي هذا الاطار، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية لمسافة قد تصل إلى 1 كيلو على الزلفي والغاط، موضحة بأن الحالة قد تمتد إلى العاصمة الرياض وتشمل الطرق السريعة والأجزاء المجاورة.

ويعود سبب تشكل موجة الغبار على المملكة إلى تمركز منخفض جوي حراري فوق الكويت وجنوب العراق على طبقات الجو المنخفضة بالتزامن مع اندفاع لكتلة هوائية باردة قادمة من منطقة بلاد الشام، هذه العناصر الجوية تعمل على نشاط كبير في سرعة الرياح الغربية والشمالية الغربية السطحية وبالتالي إثارة الغبار والأتربة.

الصورة من وكالة "واس"

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