راقبي سلوك زوجك في يوم "الحب" لهذه الاسباب

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

في حين يعتبر الكثير من الأزواج عيد الفالنتاين فرصة مميزة للاستمتاع بأمسية رومنسية برفقة زوجاتهن، يبدو الأمر بالنسبة لبعض الرجال متنفساً لهم للهروب من هذه العلاقة.

دراسة حديثة أجراها موقع آشلي ماديسون الأسترالي، اظهرت أن 28% من الرجال المتزوجين ينتهزون فرصة عيد الفالنتاين لمواعدة نساء أخريات.

وتقول الدراسة التي أجريت على 1638 زوجاً وزوجة بأن نسبة كبيرة من الرجال يشترون هدايا يتراوح ثمنها بين 100 و250 دولاراً أمريكياً لنساء أخريات غير زوجاتهن.

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من جهتها تحدثت خبيرة العلاقات، لوين وارد، عن المؤشرات التي يجب أن تستدل بها المرأة على أن زوجها يخونها في يوم الفالنتاين، حيث دعت النساء للتنبه ومراقبة سلوك أزواجهن بدقة قبيل وأثناء يوم الفالنتاين.

وتقول لوين، إن الرجل الذي ينوي خيانة زوجته في يوم الفالنتاين، عادة ما يدعي بأن لديه عملاً إضافياً، أو أنه مدعو لحفل مع أصدقائه، أو أنه يشعر بالضيق ويحتاج لقضاء وقت برفقة أصدقائه، وفق ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

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