في عيد الحب دراسة تحدد من الأسعد.. الرجل أم المرأة العزباء؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حديثة أن النساء غير المتزوجات أسعد من الرجال غير المرتبطين في المطلق، كما أنه يمكن لهن قضاء أفضل الأوقات يوم عيد الحب دون شريك. بحسب صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

ووفقا للدراسة، فإن 61% من النساء العازبات سعداء لكونهن عازبات، مقابل 49% من الرجال المنفردين.

ويجب معرفة أنكِ تعيشين أجمل أيام حياتك يوم عيد الحب دون شريك، فأنت غير مضطرة لتبرير تصرفاتك، ولا يوجد من يقيدها.

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والسبب يرجع إلى أن المرأة في العلاقة مع الرجل تحتاج لمجهود شاق لإنجاحها، أكثر من الرجال.

يقول البروفسور إميلي جروندي، من جامعة إسكس: "النساء يمضون وقتا أطول من الرجال في المهام المنزلية كما أنهن يهتممن بالأمور العاطفية أكثر من الرجل، ووضع المزيد من الجهد لحل الخلافات والمشاكل"، وبالتالي تشكل العلاقة العاطفية والزوجية عباءً على المرأة.

والمرأة ببساطة أكثر سعادة عندما تكون وحيدة من الرجل بسبب قدرتهن الفائقة على إقامة علاقات اجتماعية، وأصدقاء مقربين يمكنهن أن يلجأن لهم وقت الحاجة.

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