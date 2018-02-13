"فيس بوك" يخسر مستخدميه الشباب لصالح "سناب شات" و"انستغرام"

أخبار الان | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

سيخسر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مستخدميه الأكثر شباباً في 2018 لصالح سناب شات وانستغرام، وفق بحث نشرته مساء الإثنين، شركة دراسات السوق "eMarketer".وأكد فيس بوك في بيان أن الشبكة "تخسر

مستخدميها الشباب بشكل أكبر من المتوقع".ولأول مرة يدخل أقل من نصف الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، الشبكة الاجتماعية من أي جهاز مرة واحدة على الأقل في الشهر.

وشددت "eMarketer" على أن فيس بوك تمكن من كبح هذا المعدل بشراء انستغرام، ولكن شبكة سناب شات زادت من تأثيرها على المراهقين. وستخسر شبكة فيس بوك مليوني مستخدم تقل أعمارهم عن الـ24 عاماً، وفق تقديرات

مركز الدراسات. وفي المقابل ستكسب شبكة انستغرام 1.6 مليون مستخدم جديد من هذه الشريحة العمرية وسناب شات 1.9 مليون، علماً أن الأخيرة ستحافظ على ريادتها في السيطرة على الشريحة العمرية بين 12 و24 عاماً مقارنةً مع

انستغرام.

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