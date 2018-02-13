ما حقيقة تداول فيديو لفتاة عربية تطلب يد صديقها على الملأ؟

أخبار الآن | دبى – الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

باتت مواقع التواصل الاجتماعي تشكل منصات لتداول الاخبار من كل حدب وصوب، وبشكل سريع جدا، لكن يؤخذ عليها احيانا قلة القة وعدم التحقق من مصداقية الخبر.

ضمن هذا الاطار، تداولت مواقع سورية عدة خبراً عن قيام إحدى الفتيات بفعل غريب، حيث طلبت يد صديقها للزواج أمام صديقاتها" بالجامعة، ما أثار إعجاب بعض المتابعين واندهاش و نفي البعض الآخر للواقعة.

كشف سر "المومياء الصارخة" بمصر التي حيرت الخبراء

ونشرت عدة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صور الفتاة تحت عنوان فتاة تتمرد على العادات و التقاليد الشرقية وتطلب يد صديقها بمساعدة و مشاركة أصدقائها في الجامعة".

وأكدت بعض الصفحات أن تلك الحادثة وقعت في جامعة البعث في مدينة حمص في وسط البلاد.

إكتشاف فئران ضخمة تزن 9 كلغ في كاليفورنيا (صورة)

لكن مواقع أخرى أكدت أن الحادثة جرت في تونس، وأن الأمر برمته كان مجرد خدعة من أحد محلات الملابس والهدايا التونسية للترويج لمنتجاتهم بهذا الإعلان.

كما أن العديد من المتابعين نفوا ادعاء الصفحات المتمثل في كون هذا الفعل قد حصل في سوريا، معلقين:" مثل هذه الأشياء لا تحدث في سوريا"، وفقا لما ذكر موقع "سوريا لايف".

ببنما رحب آخرون بهذه الفكرة معتبرين بأن الحب "يصنع المعجزات"، وأبدى البعض إعجابهم بجرأة الفتاة وشجاعتها في طلب الزواج بمن تحب.

و لكن عدم التأكد من مصدر الصور ومكانها يترك مجالا كبيرا لوضع إحتمالات لا نهاية لها إن كانت هذه الصورة حقيقة أم مجرد تمثيل أرادوا أن يوصلوا منها رساله معينة و ان يفتحوا آفاق التفكير لفتيات اليوم.

للمزيد:

نقل زوجة ابن ترامب إلى المستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض

تعرفوا على أطول هر في العالم