نقل زوجة ابن ترامب إلى المستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

نـُقلت زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إحدى مستشفيات نيويورك بعد فتحها ظرفا يحتوي مسحوقا أبيضَ وصل إلى شقة زوجها، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن فانيسا ترامب نقلت إلى المستشفى بعد أن اصابتها حالة ٌ من الغثيان بعد تعرضها لمسحوق أبيض مجهول وصلها في رسالة بالبريد.

وتتعامل السلطات الأميركية بتأهب مع رسائل البريد التي تحتوي مسحوقا أبيض منذ عام 2001؛ عندما أرسلت رسائل تحوي مسحوق الأنثراكس (الجمرة الخبيثة) إلى وسائل إعلام ومشرعين أميركيين.

والسلطات الأمريكية في حالة تأهب من رسائل البريد التي تحتوي مسحوقا أبيض منذ عام 2001 عندما أرسلت رسائل تحوي مسحوق الأنثراكس (الجمرة الخبيثة) إلى وسائل إعلام ومشرعين أمريكيين مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وعرف مرض الجمرة الخبيثة كسلاح بيولوجي، بعد "هجمات الجمرة الخبيثة" الشهيرة عام 2001 في الولايات المتحدة.

وتعتبر الجمرة الخبيثة عدوى قاتلة تتسبب بها عصيات بكتيريا الجمرة الخبيثة. وتشكل الميكروبات جراثيم يمكنها أن تعيش في التربة لسنوات عديدة، ويمكن أن يصاب الحيوان أو الإنسان إذا تنفس تلك الجراثيم، أو أكل طعاماً ملوثاً بها، أو حتى علقت به الجراثيم عبر جرح مفتوح في الجسد.

وتؤدي الإصابة بالجمرة الخبيثة إلى الوفاة السريعة إذ لم يتلق المصاب علاجا سريعا.

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