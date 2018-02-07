هل غار ترامب من العرض الفرنسي العسكري

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا ( ا ف ب )

بعد أن شهد الرئيس الأمريكي ترامب احتفال نظمته السلطات الفرنسية في ذكرى (يوم ‏الباستيل) ووصفه بأنه أكبر عرض شاهده في حياته .. أعلن البيت الابيض الثلاثاء ان الرئيس دونالد ترامب أمر البنتاغون بتنظيم عرض عسكري لاظهار القوة العسكرية للولايات المتحدة، في قرار يسعى من خلاله ايضا الى ابراز دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة.

وترامب الذي راودته فكرة تنظيم عرض عسكري في واشنطن حتى قبل أدائه قسم اليمين رئيسا للولايات المتحدة مطلع العام الماضي، طلب رسميا من البنتاغون تنظيم استعراض عسكري، وقد بدأ بالفعل ضباط وزارة الدفاع بالتفكير في الموعد الامثل لاجرائه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز ان "الرئيس ترامب يدعم بالكامل افراد القوات المسلحة العظماء الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم للحفاظ على امن بلادنا، وقد طلب من وزارة الدفاع النظر في تنظيم احتفال يمكن خلاله لجميع الاميركيين ان يعربوا فيه عن امتنانهم".

ويعتقد أن سعي ترامب لتنظيم مثل هذا العرض العسكري جاء بعد ‏أن حضر احتفال نظمته السلطات الفرنسية في ذكرى (يوم ‏الباستيل) التي توافق ال14 من يوليو من كل عام حيث شهد ‏القوات النظامية والدبابات العسكرية والعربات المدرعة ‏والشاحنات المسلحة والطائرات المقاتلة في السماء‎.

ووصف ترامب العرض العسكري الفرنسي بأنه "أحد اكبر ‏العروض التي شاهدتها على الاطلاق واعتقد انه شيء هائل ‏بالنسبة لفرنسا ولروح فرنسا". ‏

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