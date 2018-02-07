ترامب يرحب "بإغلاق" الحكومة إذا لم يتم تغيير قانون الهجرة

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا (وكالات )



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيرحب "بإغلاق" الحكومة الاتحادية إذا كان الكونغرس غير قادر على إدخال تغييرات على قانون الهجرة قال إنها ستمنع المجرمين من دخول الولايات المتحدة.

وجاءت تعليقات ترامب بينما يعمل المشرعون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الانفاق قبل يومين من انتهاء مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة الاتحادية.



ومتحدثا فى لقاء بالبيت الأبيض قال ترامب "إذا لم نغير القانون، وإذا لم نتخلص من هذه الثغرات التى تسمح للقتلة بأن يأتوا إلى بلدنا ويواصلوا القتل... إذا لم نغيره فليكن لدينا إغلاق (للحكومة الاتحادية)".

وأقر الكونغرس الأمريكي الشهر الماضي موازنة الإنفاق لمدة شهر واحد منهياً بذلك إغلاقا للمؤسسات الحكومية استمر ثلاثة أيام.

ويعني عدم الاتفاق على صفقة بين الديمقراطيين والجمهوريين أن العديد من الموظفين الاتحاديين سيصبحون في "إجازة" غير مدفوعة الأجر، حتى يتم حل المأزق.

ويرجع ذلك إلى أنه بموجب قواعد مجلس الشيوخ، يحتاج مشروع الموازنة إلى موافقة 60 عضوا من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 100 عضو، وذلك للتغلب على تكتيكات الحجب من جانب المعارضة.

ويبلغ عدد الجمهوريين في مجلس الشيوخ 51 عضوا، ولهذا السبب فهم يحتاجون إلى دعم تسعة أعضاء من الحزب الديمقراطي لتمرير الميزانية.

وتتركز النقطة الخلافية بين الحزبين في أن الجمهوريين يريدون زيادة التمويلات الخاصة بتأمين الحدود الأمريكية، بما في ذلك الجدار العازل الذي وقع ترامب أمرا تنفيذيا ببنائه على الحدود مع المكسيك، علاوة على إصلاحات في قوانين الهجرة وزيادة الإنفاق العسكري.

في المقابل، يطالب الديمقراطيون بتوفير التمويل اللازم لحماية المهاجرين من الترحيل إلى بلادهم مرة أخرى، وهي فئة يبلغ عددها حوالي 700 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة وهم في سن الطفولة.



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