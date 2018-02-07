ميلانيا ترامب تضع زوجها بموقف محرجٍ

أخبار الآن | واشنطن - امريكا - (رويترز)

كثيرة هي المواقف المحرجة التي تعرض لها الرئيس الامريكي دونالد ترامب منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة..

السيّدة الأميركية الأولى وضعت زوجها الرئيس ترامب في موقف محرج من جديد في أحدث ظهور لهما أمام عدسات الكاميرا.



وفي التفاصيل، فقد التقطت كاميرات لحظة ترجّل ترامب من الطائرة في مطار بفلوريدا، وانتظر زوجته ميلانيا ليمسك بيدها ولكنه تفاجأ بأنها لم تنتظره وأكملت طريقها من دون اكتراث.



واللافت في الفيديو، أنه أراد الإمساك بيدها ولكنها لم تكن ترتدي أكمام المعطف بل كانت قد وضعته على شكل غطاء

نشير إلى أنه بدلاً من الوقوف والتلويح للصحافة مع زوجته، قام دونالد ترامب بهذه الخطوة فيما توجهت زوجته إلى السيارة.



اقرا ايضا