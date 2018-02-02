ترامب يتهم وزارة العدل وFBI بالانحياز للديمقراطيين

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزارةَ العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI" بالانحياز لخصومه الديمقراطيين، وبتسييس التحقيقات لصالحهم.

وقال ترامب في تغريدة، إن كبار مسؤولي ومحققي FBI ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق لصالح الديمقراطيين وضدَ الجمهوريين، لكن من دون إيضاح الفترة التي يشير إليها.

واضاف ترامب "هو امر لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة"، مشيدا من جهة اخرى بعمل عملاء "رائعين" عارضوا المسؤولين عنهم.



وكان ترامب من عين وزير العدل الحالي جيف سيشنز ومدير ال "اف بي آي" كريستوفر راي وهذا الاخير بدلا من جيمس كومي الذي أقاله الرئيس العام الماضي.



ويأتي هذا الاتهام للشرطة الفدرالية وهو امر نادر من قبل رئيس اميركي في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لاعطاء الضوء الاخضر لنشر مذكرة سرية اعدها رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري كيفن نونيس تشكك في اداء مكتب التحقيقات.



وكان اعضاء ديموقراطيون في هذه اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ عارضوا المذكرة التي تم اعدادها انطلاقا من معلومات سرية.



وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترامب ان يجيز نشرها هي ان "الاف بي آي" استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت على عضو في الفريق الانتخابي لترامب في العام 2016 في ما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين.



الا ان الديموقراطيين يشعرون بالقلق من سعي الحكومة الى تسييس المعلومات الاستخباراتية ومن انعكاسات ذلك على شرعية التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

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