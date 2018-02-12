تعرفوا على أطول هر في العالم

أخبار الآن | ملبورن - أستراليا (وكالات )



عندما اشترت ستيفاني هرتس من ملبورن في أستراليا هريرها الصغير "عمر" لم يكن حجمه يختلفُ عن بقيةِ أشقائه، حينها لم تكن تعرفُ أن هذا الصغير سينافسُ في موسوعةِ غينيس للأرقامِ القياسية كأطولِ هرٍ في العالم

وتقول مالكة القط ستيفاني هيرست إنها كانت تتوقعُ أن يصلَ وزنُ عمر إلى 9 كيلوغرامات، ولكنهُ استمرَ في النمو حتى بلغَ ثلاثةَ أضعافِ حجمِ القط العادي. و نشرت صيحفة "التليغراف" البريطانية، قصة أطول قط فى العالم حيث وصل طوله إلى 120 سم، ووصل وزنه 14 كيلو جرام، حسب ما نشرت صاحبته على موقع التواصل الإجتماعى "انستغرام".

وقالت صاحبة القط، إن موسعة جينيس للأرقام القياسية، تواصلت معها للبدء فى إجراءات تصنيف القط كأطول قط فى العالم حيث أن أخر تصنيف كان لقط يبلغ من الطول 118 سم، حقق القط المنزلي شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نُشرت صورته على حساب على إنستغرام، يحمل اسم "Cats of Instagram"، يتابعه أكثر من 8 ملايين شخص، وأثار انتباه الكثيرين بحجمه الهائل، الذي يبلغ 3 أضعاف حجم القط العادي.

يشار إلى أن لقب "أطول قط في العالم" يحمله حالياً قط من المملكة المتحدة، يقدر طوله بـ118.33 سنتيمتراً، في حين أن طول "عمر"، وفقاً لمالكته، 120 سنتيمتراً. وأضافت صاحبة القط، أنه أصبح فى حجم الكلب، وأصبح متعب جدا لحمله على يديها ، مؤكدة أن طعامه المفضل هو لحم الكانجرو الخام، مشيرا إلى أنه لم يزل فى حالة زيادة فى وزنه وطوله.



وأضافت صاحبة القط، أنه أصبح فى حجم الكلب، وأصبح متعب جدا لحمله على يديها ، مؤكدة أن طعامه المفضل هو لحم الكانجرو الخام، مشيرا إلى أنه لم يزل فى حالة زيادة فى وزنه وطوله.



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