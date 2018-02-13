إكتشاف فئران ضخمة تزن 9 كلغ في كاليفورنيا (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (dailymail)

"الكَيْب"، والذي يشتهر كذلك باسم فأر النهر، هو عبارة عن قارض يقتات على الأعشاب، وهو شبه مائي.

مؤخرا تم اكتشاف وجود قوارض ضخمة يبلغ وزنها حوالى 9 كيلوغرامات في مقاطعة ستانيسلاوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.





هذه القوارض تعيش في المياه أو بالقرب منها، ويمكن أن تكون مُخرِّبة للغاية. ويبلغ طول هذا القارض نحو 76 سم، ويمتلك ذيلاً طوله نحو 30.5 سم، ولديه القدرة على تخريب الطرق، والحواجز المائية، والأراضي الرطبة.

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المتحدث باسم المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا بيتر تيرا قال: "إنهم يختبئون بالحواجز الصخرية والسدود، وخطوط السكك الحديدية المرصوفة بالحصى، لذلك يُضعفون البنية التحتية، وهو ما يمثّل مشكلة بالنسبة لأنظمة التصدي للفيضانات".



ويمكن أن تتسبب قوارض الكيب في إحداث دمار هائل بالحياة البرية، إذ باستطاعتها استهلاك ما يعادل 25 في المائة من وزن أجسامها يومياً، من الغطاء النباتي الذي يكسو الغابات.



في ضوء ذلك، شدد تيرا على ان "هذه القوارض تُضعِف البنية التحتية، وهو ما يُسبِّب مشكلة لأنظمة التصدّي للفيضانات". وأكَّد ضرورة "تعاون عموم المواطنين في مواجهة الأزمة"، قائلاً: "لدينا فِخاخ بالفعل، ونقوم بإعداد مزيد من الفِخاخ، لدينا أيضاً كاميرات تتبُّع. ونحن حقاً نطلب مساعدة المواطنين بإبلاغنا عند مشاهداتها، حتى نتمكن من السيطرة على المشكلة".

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