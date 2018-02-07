"قط مشلول".. يمشي من جديد بفضل إبتكار "الأمل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (themeowpost)

القطط، هي أكثر الحيوانات قربا من الإنسان، وهي حيوانات أليفة، يربيها كثير من الأشخاص، وتعيش مع الناس منذ ما يزيد على سبعة آلاف عام، وتنتمي القطط للثديات، وهناك الكثير من أنواع القطط، التي تختلف في الأشكال والألوان والأحجام..

تعاني القطط في بعض المرات من كسور شديدة خصوصا عند السقوط من مرتفعات، أو التعرض لحادث في الشارع لأنها حيوان حركي بشكل كبير ويهوى المغامرات، القط "كايتن" لم يكن محظوظا كفاية، فقد عانى من الشلل طويلا، وحاول في أكثر من مناسبة المشي لكن بدون جدوى، وحتى مع بعض المساعدة لم يتمكن من ذلك..

كانت صاحبته تعتقد أن حالة قطها "كايتن" ميؤوس" منها، لكنها حاولت برفقة مساعدين مختصين من صنع آلة خاصة (على شكل عربة) لدعم الجزء المشلول لكي يتمكن من المشي بشكل عادي، هذه العربة تم تسميتها الأمل، لأنها ضخت الروح وأضفت البسمة على حياة "كايتن" من جديد..

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حاليا هذا القط، يقوم بمجهود رائع لكي يمشي بدون العربة معتمدا على جزئه غير المشلول، كما يخضع لجلسات الوخز بالإبر لتحفيز الجزء المشلول، يذكر أن هذا الاختراع "الأمل"، سينقذ الكثير من القطط ممن يعانون نفس الحالة..

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