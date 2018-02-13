انتفاضة ضد سناب شات بسبب التصميم الجديد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



وقع أكثر من 600 ألف شخص عريضة إلكترونية تدعو موقع سناب شات إلى التراجع عن التحديثات الجديدة في إطار الشكل الجديد لتطبيق الهاتف، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

وركز التحديث الأخير على فصل محتوى الفيديو والصور الرائجة عن القصص الخاصة بالأصدقاء، مما أدى إلى صعوبة في البحث عن المحتوى.

ووجد كثير من المستخدمين أن التحديث الأخير أدى إلى صعوبة في استخدام التطبيق، بحسب العريضة.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن العريضة أطلقها المستخدم الأسترالي نيك رومساي على موقع change.org بعنوان " أزيلوا التحديث الجديد من سناب شات".



واضطر كثير من المستخدمين إلى اللجوء إلى برنامج VPN، من أجل الإبقاء على النسخة القديمة من سناب شات.

وعبر الكثير من المشاهير والمؤثرين عن غضبهم من التحديث وهو ما أحدث دفعة للحركة الاحتجاجية التي شملت إلى جانب العريضة ملايين التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي ضد سناب شات من أجل إجباره على العودة للنسخة القديمة.



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