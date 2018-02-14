دراسة: العلاقة الزوجية تضمن لكم نوما هانئا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (usa today)

ربما حان الوقت لمحاولة نوع مختلفة، عميقة، هانئة وفق هذه الدراسة الحديثة، التي ركزت على دورة النوم، ومراقبة العادات، فاستطلعت أكثر من 1000 شخص في الولايات المتحدة لاكتشاف ما أفضل شيئ يساعدهم على الحصول على نوم عميق.

النتائج وفق الدراسة كانت ان 68٪ من الأمريكيين قالوا إن العلاقة الزوجية تساعدهم على النوم بشكل أفضل.

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ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، صنف 40٪ العلاقة الزوجية كنشاط ما قبل النوم رقم 1 للنوم الجيد، يليه قراءة كتاب (33٪) والاستماع إلى الموسيقى (29٪).

وعلى الرغم من أن دراسة دورة النوم استطلعت فقط نسبة مئوية صغيرة من 3 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، فقد دعمت هذه الفكرة من قبل مؤسسة النوم الوطنية، التي نشرت معلوماتها الخاصة حول هذا الموضوع. مشددة على ان الامر ليس مجرد مسح، انما "علم".

واعتبرت المؤسسة، ان العلاقة الزوجية تسهل النوم، لان النشوة تطلق هرمون البرولاكتين، مما يسبب النعاس.

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وأظهر استطلاع دورة النوم الذي أجري في كانون الثاني / يناير أن أكثر من نصف الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن شخير شريكهم يدفعهم للإستيقاظ في الليل. وقال ما يقرب من ثلث المستخدمين أنهم ينامون على الأريكة أو في غرفة منفصلة بانتظام.

وقال 79٪ من الذين شملهم الاستطلاع ان المنبه لا يزعجهم.

الرئيس التنفيذي لشركة نورثكوب كارل يوهان هيديروث قال: "تظهر بياناتنا أن الأمريكيين يقدرون حقا نومهم، وأن الشخير لا يزال يشكل قضية كبيرة في العلاقات". كما ظهر أنه "في عيد الحب وكل يوم، يجب على الأزواج جعل الرومانسية أولوية للمساعدة في ضمان ليلة نوم جيدة".

كما بحثت الدراسة تفضيلات النوم مثل درجة الحرارة والظلام والصوت.

وجاءت النتائج كالتالي:

• 46٪ قالوا إنهم يتفقون مع شريكهم على درجة حرارة الغرفة.

• 39٪ يتفقون مع شريكهم في الظلام في الغرفة.

• 31٪ يتفقون على مستوى الصوت في الغرفة.

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