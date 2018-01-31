7 أطعمة طبيعية تحفز هرمون السعادة وتعدّل المزاج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انخفاض نسبة هرمون الدوبامين في الجسم تعرضه لمشكلاتٍ صحية كثيرة كالإكتئاب والسلبيّة، وغيرها من الإضطرابات العاطفيّة الأخرى. فالجسم البشري يحكمه نظام هرموني دقيق بتقنية العمل وفعال من حيث النتيجة، لكن هل يمكننا التحكم بآلية عمل هذا النظام، يقول أطباء موقع DR.AXE إنه يمكننا التحكم بإفرازاتنا الهرمونية ليس من حيث الكم، إنما من حيث النوع والتوقيت، وذلك في أحيان قليلة حيث نستطيع من خلال الطعام أن نعكس إفراز الغدد، لذلك طرح الموقع 7 أطعمة طبيعية تعد الأكثر تأثيراً على الإفراز الهرموني المسمى هرمون السعادة:

إقرأ أيضا: قلة النوم قد تقتلك!

سمك السلمون

هذا الغذاء الغني بالبروتين ويحتوي كمية مضاعفة من فيتامين B12 الذي أثبتت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يملكون هذا الفيتامين بمراحل متقدمة كانوا أكثر قدرة على مكافحة الاكتئاب من غيرهم، ما يجعل كمية بسيطة من السمك كافية للحفاظ على صحتك الجسدية والدماغية، كما يجعله من أجود الأغذية لتحسين الحالة النفسية ودرء مخاطر الاكتئاب.

فطر شيتاكي

هذا الفطر تطوير حقيقي لغذائك من الأنواع التقليدية إلى نوع الفطر الآسيوي الغني بفيتامين B6 حيث إن أسرة هذا الفيتامين بكاملها ضرورية لتحسين الوظائف الجسدية والنفسية في الجسم بشكل طبيعي، ويسمى هذا الفطر أيضا فطر الحياة.

حمية البحر الأبيض المتوسط قد تجنبكم السرطان

السمسم

تاريخياً يعد السمسم من أهم البذور التي تساعد في الحصول على السعادة ووقاية الدماغ من عوارض الاكتئاب، فهو يحوي التيروزين الذي يعزز مستويات الدوبامين في الدماغ الذي يرفع المزاج.

المكسّرات النيئة

المكسرات، هي الأكثر شهرة حول العالم في تحسين المزاج والدعم المعنوي، لأنها غنية بالسيروتونين الذي يؤدي نقصه في الجسم إلى الاكتئاب، ومن أجود الأنواع هو الكاجو والجوز البرازيلي، حيث يجب تناوله نيئاً، لكنه مليء بالسعرات الحرارية والدهون، لذلك حفنة منه قد تكفيك.

هل بإمكانكم لفظ اسم بحيرة مدينة "ويبستر" المؤلف من 45 حرفا؟

الفراولة

تعد الفراولة من خطوط الدفاع الأولى ضد انخفاض المعنويات، فهي تحوي فيتامينات A و C إضافة إلى وجود الكالسيوم والمنغنيز في مكوناته، فهو يعزز النشاط الجسدي والتركيز الدماغي، ما يؤدي إلى السعادة.

العنب

يصنف العنب من أكثر أنواع الأطعمة جودة لتعديل المزاج وتحسين الحالة النفسية، بكافة أشكاله ويريح الأعصاب، كما أن العنب بحالته الطبيعية يحافظ على المعنويات العالية، إضافة إلى فوائد صحية هائلة تدعم الأجهزة العضوية في الجسم البشري.

الآفوكادو

توصف بأنها الفاكهة ذات الفائدة بعيدة المدى، فهي إضافة إلى كونها تنشّط عضلة القلب وتحسّن الأداء الهضمي للمعدة، فهي أيضاً الطعام رقم واحد عالمياً في تأثيرها على الدماغ، طعمها الحلو وسلاسة مضغها تحت الأسنان له تأثير إيجابي على الحالة النفسية. فهذه الفاكهة تأخذك إلى عالم ربيعي الهيئة.

للمزيد:

ديناصور بحجم حافلة في صحراء مصر

أحذية ذكية تركن نفسها ذاتيا من Nissan (فيديو)