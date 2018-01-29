أحذية ذكية تركن نفسها ذاتيا من Nissan (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Daily Mail)

تأسست شركة نيسان عام 1933، حيث استطاعت منذ ذلك الوقت أن تضع لنفسها قدماً في السوق العالمي من خلال سياراتها المعروفة. وتتنافس نيسان مع ماركات عالمية مشهورة مثل تويوتا، هوندا وميتسوبيشي..

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ولكن مؤخرا يبدو ان شركة نيسان قررت الدخول في غمار قطاع التكنولوجيا الذكية من أوسع ابوابه اذ كشفت الشركة عن صناعة أخرى استخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة لجذب أنظار المستهلكين.

وبحسب موقع "الدايلي ميل" البريطاني، قامت شركة نيسان بتطبيق تقنية الركن الذاتي "ProPilot" التي تتمتع بها سياراتها، وادخلتها علي الأحذية اليابانية التقليدية.

وقامت نيسان بتطبيق تجربتها في فندق باليابان يقدم للنزلاء مجموعة من التكنولوجيا الفريدة، كالأحذية والطاولات والوسائد الأرضية التي تقوم بترتيب نفسها تلقائياً.

وتقدم نيسان تجربتها في فندق "ProPilot Park Ryokan" الذي يقدم أحذية اليابان التقليدية للعملاء في مدخلة بشكل منتظم في صف واحد، كما هو متبع في جميع الفنادق في اليابان. وقد تم تجهيز كل حذاء باثنين من العجلات الصغيرة، محرك وأجهزة الاستشعار التي تعتمد عليها تكنولوجيا نيسان، ومن المقرر أن تطبق الخدمة بشكل رسمي في مارس القادم.

شرطة جديدة متخصصة في شؤون الموضة

وقال المتحدث باسم نيسان "نيك ماكسفيلد": " أن التقنية الجديدة تفتح الباب أمام الاستخدامات المتعددة لتكنولوجيا الركن الذاتي التي تقتصر حالياً على السيارات ".

وكانت الشركة قد كشفت عن هذا المنتج لأول مرة تحت اسم "LEAF" تشرين الأول عام 2017.

كما انتجت نيسان سابقا في العام 2016 مقاعد ذاتية القيادة كانت قادرة علي العودة بدقة إلى أماكنها عند الانتهاء من استخدامها.

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