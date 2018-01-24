شرطة جديدة متخصصة في شؤون الموضة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أقامت الشرطة في مدينة "روتردام" بهولندا برنامجا تجريبيا جديدا مثيرا للجدل يستهدف الشباب الذين يرتدون ملابس أو مجوهرات باهظة الثمن، بحسب ما ذكر موقع أوديتي سنترال البريطاني.

يستهدف البرنامج الشباب الموجودين بالمتاجر التي تبيع ملابس أو مجوهرات باهظة الثمن، ويطلبون منهم أن يثبتوا كيفية قدرتهم على شراء هذه المنتجات الغالية وإذا لم يثبتوا تقوم الشرطة بمصادرة العناصر بهدف الحد من الجرائم وردع السرقة.

وسيستمر البرنامج المثير للجدل لفترة محدودة، لاختبار فعاليته، وستتعاون إدارة شرطة روتردام مع النيابة العامة لمساعدتها على تحديد العناصر التي يمكن أن تصادرها قانونا.

وذكرت الشرطة الهولندية أن الشباب يرتدون جواكيت تصل قيمتها لأكثر من 800 دولار وليس لديهم أي دخل، كما قالت المتحدثة باسم الوزارة إن عناصر الشرطة سوف تكون علي اطلاع كبير بالمتاجر العالمية الشهيرة.

هاجم النقاد برنامج الشرطة بحجة أن إجراءات المصادرة قد تكون غير قانونية، وتحدث فتنة العنصرية العرقية، لأن الشرطة لن تنظر إلى رجل أبيض وتنظر إلى ذوي البشرة السوداء.

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