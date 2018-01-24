بدء العد التنازلي لإطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي "الياه 3"

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي بدء العد التنازلي لإطلاق القمر الاصطناعي "الياه 3" التابع لشركة الياه سات للاتصالات الفضائية من غويانا الفرنسية، في إنجاز جديد للكفاءات الإماراتية التي أشرفت على تصميم وتصنيع هذا القمر الاصطناعي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن القمر الاصطناعي الإماراتي يوسع من خدماتِ الياه سات لتشمل 19 سوقاً إضافية في القارة الإفريقية ويتيح دخول خدماتها للمرة الأولى الى البرازيل، وبالتالي توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لـ 60% من سكان إفريقيا و95% من سكان البرازيل..

وأشار عبر صفحته الرسمية في «تويتر»، إلى أن خدمات شركة الياه سات الإماراتية تسهم في إحداث نقلة في أسلوب التعليم بالمدارس الإفريقية الواقعة في المناطق النائية، عبر تقديم خدمة الإنترنت في تلك المدارس لتعزيز المعرفة والانفتاح على العالم.

ولفت إلى أن خدمات شركة الياه سات الإماراتية تسهم في إحداث نقلة في أسلوب تقديم الرعاية الطبية بالمناطق النائية في إفريقيا من خلال خدمة الاتصال بالانترنت عبر الأقمار الاصطناعية.



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