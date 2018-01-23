"الياه سات" ستوفر خدماتها في البرازيل عبر قمر إصطناعي جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

من المقرر أن تطلق شركة "ياه سات" للإتصالات الفضائية يوم الجمعة القادم، قمرا إصطناعيا أطلقت عليه اسم "الياه-3"، في خطوة هامة ضمن استراتيجية الشركة الهادفة للتوسع دوليا.

وسيغطي القمر الصناعي الجديد أكثر من 95% من سكان البرازيل بالإضافة إلى مناطق في غرب أفريقيا، وبهذا ستقدم الشركة خدمات الإنترنت الفضائي بأسعار معقولة، وبسرعة وجودة عاليتين، في إماكن تواجه تحديا حقيقيا في شبكات الإتصالات.

في الساعات الأولى من يوم 26 من كانون الثاني/يناير، سيتم إطلاق القمر الإصطناعي "الياه 3" من منطقة غويانا الفرنسية، في خطوة جديدة للشركة التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا لها.

وبحلول أوائل الصيف، تخطط الشركة لتقديم تغطية الإنترنت إلى 190 مليون شخص في البرازيل، وأن تزيد من عدد الدول المستفيدة من خدماتها في أفريقيا من 19 دولة إلى 28 بلدة، مايوفر خدمات الإتصالات لنحو 780 ألف شخص.

وقد جاء الحصول على رخصة التشغيل بعد نجاح 'الياه سات' في المناقصة التي نظمتها وكالة "أناتل" في شهر مايو 2015، حيث أتاحت لمشغلي الاتصالات الفضائية فرصة الحصول على حقوق "مشغّل اتصالات فضائية" في كافة أنحاء البرازيل. وأصبحت 'الياه سات' بذلك مزوداً رسمياً للاتصالات في البرازيل في أوائل العام 2017.

وتعليقاً على التوسع الجغرافي المتزايد لـ'الياه سات'، قال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ'الياه سات': "إنها لحظة فخر بالنسبة لنا جميعا، حيث ستدخل 'الياه سات' قطاع الاتصالات كلاعب رئيسي في البرازيل. لقد سبق دخولنا هذه السوق سنوات عديدة من التخطيط انطلاقاً من مقرنا الرئيس في أبوظبي، ونود أن نشكر حكومة الإمارات على دعمها اللامحدود لتوسع 'الياه سات' على الصعيد الدولي".

وأضاف: "أضحت 'الياه سات' حالياً سابع أكبر مشغل للأقمار الصناعية من حيث الإيرادات، وقد شهدنا نجاحاً مستمراً من خلال تقديم منتجات وخدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض انطلاقا من دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى العديد من المناطق بدءاً من آسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا. نتطلع إلى توفير خدماتنا في البرازيل لمعالجة مشكلة النقص الكبير في خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت وبشكل موثوق".

وقد حققت الشركة تقدماً واسعاً على الأرض استعداداً لتسويق خدماتها في البرازيل، وافتتحت مكتباً في ريو دي جانيرو يعمل فيه فريقٌ من خبراء القطاع في البرازيل. وتمتلك 'الياه سات' الآن حقوق التشغيل كمزود خدمات فضائية محلي في البرازيل مما يمكنها من توفير أحدث خدماتها ومنتجاتها لما يصل إلى 190 مليون من سكان البلاد.





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