ناسا تكشف عن 8 مواقع على كوكب المريخ تصلح لعيش البشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ستار)

كشف علماء من ناسا عن 8 مواقع على سطح المريخ يمكن أن توفر شروط الحياة على هذا الكوكب متمثلة بالعنصر الأهم وهو الماء. وهذا ما يمكن له أن يقرب أجل الأنتقال للعيش خارج حدود الأرض. ووفقا لذلك الكشف فإن منطقة قريبة من سطح كوكب المريخ ستكون في المستقبل القريب محطة البشر الاولى للعيش على كوكب آخر

والتقطت عدسات ناسا عبر مركبتها الفضائية صفائح جليدية سميكة تقع تحت سطح منطقة شديدة الوعورة في المريخ، ورجح العلماء بأن يصل ارتفاعها إلى مئة متر عند خطوط العرض الوسطى، وهي منطقة يكسو سطحها غطاء سميك من الغبار في معظم الأحيان.

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وهذا ما شكل مفاجاة للعلماء بعد العثور على جليد في تلك المنطقة وقد يكون متاحاً بشكل أكبر مما كان متصوراً لاستخدامه كمصدر للمياه، ومن ثم الشروع باقامة أولى محطات الحضارة البشرية على سطح المريخ. وتقول ناسا إن المياه المستخرجة نقية جدا، وقد تستخدم للشرب علاوة على إمكانية تحويلها إلى أوكسجين للتنفس.

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