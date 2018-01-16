بالفيديو: وحش من تويوتا سينافس لامبورغيني وفيراري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات والمحركات، خلال معرض طوكيو للسيارات لسنة 2018 سيارة سباق رياضية تجمع بين الأناقة والأداء الرياضي الخارق.

السيارة الجديدة من طراز "GR Super Sport" ويصفها الخبراء في تويوتا بأنها اتت خلفا لسيارة "TS050 Hybrid" السوبر الرياضية، ولا يقتصر استخدام هذه السيارة الجبارة على حلبات السباقات، إذ يمكن لعشاق السيارات الفخمة والسريعة استخدامها على الطرقات العادية بشكل يومي.

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لكن تويوتا اكتفت بتعليقات من هذا القبيل ولم تكشف أي تفاصيل أخرى، لكن تسريبات تحدثت عن محرك هجين بـ6 أسطوانات قادر على تزويد السيارة بعزم يبلغ 986 حضانا.

هذا ومن المنتظر أن يكون عام 2019 هو عام طرح هذا الوحش السريع في الأسواق، ومن الممكن أن تحل السيارة على حلبة التنافس بين لامبورغيني وفيراري ومرسيدس، وذلك بفضل تقنياتها الحديثة وأنظمة التعليق والتحكم المتقدمة، والتي ستخولها لتكون من أسرع السيارات وأقواها.

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