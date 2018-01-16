زوجان أستراليان يقيمان حفل زفافهما على قمة "إيفرست"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



يحلم كل زوجين بيوم زفاف "أسطوري" يخلده التاريخ، إلا أن رجل وامرأة من استراليا كانت لديهما فكرة مختلفة وغير مسبوقة، قام ثنائي من استراليا برحلة شاقة ومتعبة دامت 9 أيام من أجل الاحتفال بزفافهما على قمة جبل ايفرست .وتحَمّل توم و هايدي درجات الحرارة المتجمدة والمرتفعات الوعرة خلال طريقهم الى أعلى قمة جبلية في العالم ... والتقـَط الزوجان صورا تاريخية في إيفرست كما تبادلا الأماني قبل أن يضيفا لمسة خاصة على رحلتهما، حين قررا ربط عقدةٍ في قمة الجبل.

وقالت الزوجة هايدي تورونين لـ"ديلي ميل" إنهما كانا يرغبان في رحلة "مستقلة" دون أن يرافقهما أي شخص، وأضافت "بعد وصولنا شعرنا بفرحة خاصة وبفخر كبير.. هي رحلة لن ننساها أبدا، وأوضحت أن "الطقس كان جميلا، باستثناء آخر يوم.. كان غائما جدا، وكان الثلج يتساقط".

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