هل بإمكانكم لفظ اسم بحيرة مدينة "ويبستر" المؤلف من 45 حرفا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ويكيبيديا ووكالات)



"Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg" أي "منطقة الصيد المائي على الحدود"

قد يخيل اليك للوهلة الاولى ان من كتب الخبر ارتكب خطأً في الكتابة، لكن في الحقيقة لا، الاسم صحيح وهو اسم بحيرة في أمريكا.

يشار إلى ان اسم هذه البحيرة المؤلف من خمسة وأربعين حرفا لاتينيا Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg غالبا على أنه أطول إسم مكان في الولايات المتحدة، وواحد من أطولها في العالم كله.

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انه الاسم الحقيقي لبحيرة تقع في مدينة "ويبستر" في "ماساشوستس" بالولايات المتحدة الأمريكية.

يشير إلى هذه البحيرة بعض الأشخاص باسمها الآخر وهو بحيرة "شوبوناغونغاموغ"، أما البعض الآخر فيفضل بكل بساطة مناداتها ببحيرة "ويبستر"، وذلك بعد اسم المدينة التي تقع فيها.

يعتبر الإسم غريبا إلى درجة أنه حتى السلطات المحلية تعجز عن كتابته بطريقة صحيحة، حيث تحتوي العديد من اللافتات على الطرقات التي تشير إلى البحيرة على أخطاء كتابية بها.

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ذاع صيت هذه البحيرة التي كانت معروفة منذ القدم، واشتهرت عبر العديد من الأسماء على غرار (شوبوناغونغاموغ)، و(شاباناغونكاموغ)، و(شوباناغوغوم).

يتفق المؤرخون على أن كل تلك الأسماء السابق ذكرها تحمل نفس المعنى وهو: "منطقة الصيد المائي على الحدود".

بالنسبة لبركة المياه الضخمة هذه، التي تنقسم من خلال قنوات ضيقة إلى ثلاثة بحيرات كبيرة، فقد اشتهرت خلال المنطقة كلها، كما كانت مكان التجمع المركزي لشعب الـ(نيبموك) الأمريكي الأصلي، وأصدقائه من الشعوب والقبائل الأخرى.

اتخذ اسم هذه البحيرة شكله الحالي هذا بمجرد وصول المعمرين الإنكليز إلى المنطقة، ففي خلال ذلك الوقت، بدأ رجل إنكليزي يدعى (صامويل سلاتر) بالعمل على مطحنة في البلدة القريبة من البحيرة والتي تعرف باسم (مانشوغ)، وهي نسخة معدّلة من اسم (مونوهتشوغوكس).

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بدأ الهنود يطلقون على البحيرة اسم (شارغوغاغوغمانشوغاغوغ) وهو الاسم الذي كان معناه: "الرجل الإنكليزي في (مانتشوغ)"، وبعد وقت وجيز، وجد الاسم طريقه إلى الخريطة التي أنشئت في سنة 1795، والتي تبرز مدينة (دودلي).

في سنة 1831، أطلقت كل من (دودلي) و(أكسفورد)، البلدتان اللتان كانتا مجاورتين للبحيرة، خرائطا تضع للبحيرة أسماء على غرار (شارغوغاغوغمانشوغاغوغ)، لكن استبيانا تناول بالدراسة البحيرة نفسها أجري سنة 1830 وضع الاسم على النحو التالي: (تشوبونغونغاموغ)، وهو الاسم القديم لها.

في وقت لاحق، أراد أحدهم إضافة الاسم الهندي الأصلي الوصفي (تشوبونغونغاموغ) إلى الاسم المستحدث حديثا (تشارغوغاغوغمانتشوغاغوغ)، وأصبح المعنى كاملا: "الرجل الإنكليزي في (مانتشوغ) في مكان الصيد المائي على الحدود"، أو (شارغوغاغوغمانشوغاغوغشوبوناغونغاموغ).

تشكلت البحيرة عبر ذوبان الجليد خلال آخر عصر جليدي مرت به الأرض، ثم امتلأت لاحقا بفضل ينابيع المياه الجوفية المتفجرة والجداول والروافد التي تصب فيها.

إن زيارة المنطقة تعتبر واحدة من أفضل الطرق للاستمتاع بالطبيعة الخلابة فيها.

يوجد في المنطقة طريق للتسلق يطلق عليه اسم Walkabout Trail الذي يحتوي على بعض أروع المناظر الطبيعية.

يستمتع السواح غالبا بالمستنقعات التي تحيط بالبحيرة، والتي تعتبر بنفس الجودة عندما يتعلق الأمر بالعثور على الحياة البرية فيها، كما أن السباحة وركوب الزوارق يعتبر من النشاطات الأكثر شيوعا فيها.

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