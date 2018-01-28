لماذا تغير طريقة التقاط السِلفي نظرة الآخرين إليك؟ (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (DW)

تضخمت مؤخرا ظاهرة التقاط صور السِلفي بصورة كبيرة، وقد اعتبرها البعض من الامراض العصرية نظرا لادمان العديد عليها، كما ان هوس البعض بهذه الصور دفعهم للموت.

هذه الظاهرة العالمية التي يستخدمها الصغار والكبار في مختلف أنحاء العالم، شكلت محور اهتمام دراسة ألمانية حديثة، اذ أكدت أن زاوية التصوير تنقل موقفاً معيناً عن صاحب السلفي. كيف ذلك؟

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نشر باحثون من جامعة بامبرغ في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا دراسة علمية حول الصور الذاتية (سلفي) لمعرفة صور السلفي الجيدة والطرق المثلى لالتقاطها، إضافة إلى تأثيرها على المتلقي والانطباع الذي يخرج به من يشاهدها.

وخلصت الدراسة إلى أن تأثير السلفي يختلف حسب زاوية التصوير والوضعية التي يتم فيها التقاط الصورة. وقال الباحثون إن المتلقي يجد صور السلفي للنساء مثيرة وجذابة عندما يبرز النصف الأيسر من وجههن في الصورة. وعندما يحولن النصف الأيمن من الوجه في اتجاه الكاميرا، يظهرن للمتلقي بأنهن ذكيات.

وأضاف الباحثون بأن موضع الوجه وزاوية التقاط السلفي يكون له تأثير على المشاهد، حتى بين الرجال. لكن ذلك التأثير ليس بنفس الدرجة مقارنة مع النساء، نقلاً عن موقع الصحيفة الألمانية "دي فيلت".

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وترجع إحدى أسباب تلك الاختلافات في تفسير صور السلفي إلى الإدراك البشري، حسب الطبيب النفسي توبياس شنايدر، ويوضح ذلك بالقول إن الجانب الأيسر من الوجه يثير مشاعر التعاطف لدى المتلقي. وعندما تكون الجهة اليمنى مهيمنة، فإن ذلك يعطي الانطباع لدى مشاهد الصورة بأن الشخص في الصورة ذكي.

ووزع الباحثون 300 من صور السلفي على عدة أشخاص وطلب منهم تصنيف أصحابها بحسب هل هم أذكياء أم مسيطرون أم جذابون.

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