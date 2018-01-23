حمية البحر الأبيض المتوسط قد تجنبكم السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (the telegraph)

مرض السرطان هو أحد الأمراض الخطيرة والمزمنة، وتتميز خلاياه بكونها عدائية ومدمرة، كما تتميز بقدرتها الكبيرة على غزو أنسجة الجسم والسيطرة عليها، أو الانتقال من مكانٍ لآخر في الجسم سواء كان بعيداً أم قريباً، كما يمكن أيضاً تعريفه بأنه عملية انتشار ونمو للخلايا السرطانية في الجسم بشكل لا يمكن التحكم به أو السيطرة عليه، والجدير ذكره أنه يصيب أجزاء مختلفة من الجسم.

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مؤخرا حدّد الخبراء عدداً من المواد الغذائية التي يساعد تناولها باستمرار على خفض احتمال الإصابة بالأمراض السرطانية.

وفي هذا الاطار، أفادت صحيفة "the telegraph" بأنّ حمية الطعام الغربية تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الدهون الحيوانية، تساعد على الإصابة بسرطان الأمعاء والثدي والبروستات والرئة، وأنّ الوزن الزائد هو أحد عوامل الإصابة بهذه الأمراض، إذ تشكل نسبة الوفيات بين الرجال بسبب السمنة 14% وبين النساء 20%.

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وأشارت الى أنّ تغيير نمط الوجبات الغذائية والتحول إلى الخضار والفواكه يخفض احتمال ظهور الأورام الخبيثة بنسبة تصل إلى 80%. كما تساعد حمية البحر الأبيض المتوسط على الوقاية من الأورام، لأنّها تتميز بمحتوى متوازن من الأحماض الدهنية "أوميغا-3" و"أوميغا-6" ونسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.

حمية البحر الأبيض المتوسط

هي توصية غذائية حديثة مستوحاة من الأنماط الغذائية التقليدية في اليونان وجنوب إيطاليا، وإسبانيا والمغرب وبعض المناطق المتوسطية، والجوانب الرئيسية لهذا النظام الغذائي تشمل استهلاك نسبة عالية من زيت الزيتون والبقوليات والحبوب غير المكررة، والفواكه، والخضار، واستهلاك كمية معتدلة إلى كبيرة من الأسماك، واستهلاك معتدل من منتجات الألبان، واستهلاك نسبة منخفضة من اللحوم ومنتجاتها.

وبحسب أخصائي التغذية طورال شاه، فإنّ مادة اللايسين الموجودة في البصل والثوم تربط المواد السامة في جسم الإنسان وتساعد في طرحها خارجه.

أما الطماطم / البندورة فتحتوي على صبغة الليكوبين والتي تمنع الإصابة بسرطان البروستات وتكبح الجذور الحرة (ذرات أو جزيئات تحوي إلكترونات غير زوجية أو غلافا مفتوحاً). كما أنّ الفطر "المشروم" يحفز نشاط جهاز المناعة، ويمنع البقدونس تكون أوعية دموية في أنسجة الورم.

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