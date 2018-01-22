قلة النوم قد تقتلك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (tech Insider)

النوم هو حالة طبيعية تصيب الكائنات الحية، وتقل خلالها الحركة الإرادية في الجسم، والإحساس بما يحدث في المحيط، ولا يعتبر النوم فقداناً كاملاً للوعي، بل هو تغير لحالة الوعي، وهناك من يقول بأنّ النوم هو ظاهرة طبيعية من أجل إعادة تنظيم نشاط الدماغ، والنشاطات الحيوية الأخرى.

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البروفيسور في العلوم العصبية وعلم النفس في جامعة كاليفورنيا - بيركلي "ماثيو ووكر"، وهو مؤلف كتاب "لماذا ننام"، يؤكد ان قلة النوم تمنع الدماغ من القدرة على تكوين ذكريات جديدة، فينتهي بنا المطاف بالشعور بفقدان للذاكرة لانه لا يمكننا بشكل اساسي صنع وابتداع ذكريات جديدة.

كما لفت "ووكر" الى ان قلة النوم تؤدي الى زيادة تطوير نسبة البروتين السام والذي يسمى "ميتا اميلويد" وهو مترابط مع مرض الألزهايمر، فعندما لا نحظى بكفايتنا من النوم كل ليلة سوف يزداد البروتين المرتبط بالألزهايمر وكلما ازداد البروتين تزداد خطورة الاصابة بالجنون في اواخر العمر.

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ما هو تاثير نقص النوم على الجسد؟

يجيب "ووكر" هنالك العديد من التاثيرات المختلفة هي:

1- تاثير على الجهاز التناسلي: الرجال الذين ينامون من 5 الى 6 ساعات في الليلة لديهم مستوى تستوستيرون يعادل مستوى شخص يكبرهم بـ10 سنوات

لذا فان قلة النوم تجعل الرجل يبدو اكبر من عمره بحوالى عقد من الزمن من حيث الجانب المرتبط بالرجولة وبالعافية.

2- تأثير على الجهاز المناعي: بعد ليلة واحدة من النوم لمدة 4 الى 5 ساعات هنالك هبوط في الخلايا المناعية المهمة المقاومة للسرطان بنسبة 70% ، هذه الخلايا تسمى "خلايا القتل الطبيعية"، ما ينبئ بخطر الاصابة باشكال عدة من السرطان، كسرطان الامعاء وسرطان البروستات وسرطان الثدي، والحقيقة ان الرابط بين قلة النوم والاصابة بالسرطان اصبح قويا جدا

ومؤخرا قررت منظمة الصحة العالمية تصنيف اي شكل من اشكال العمل بمناوبة ليلية كمسبب محتمل للسرطان.

3 - تأثير على نظام القلب والاوعية الدموية: خلال النوم العميق يهبط معدل دقات القلب وينخفض ضغط الدم، واذا لم تاخذ حاجتك الكافية من النوم فانك لا تقوم باعادة تشغيل نظام القلب والاوعية الدموية لديك، فيرتفع ضغط دمك اذا نمت لاقل من 6 ساعات. ما يعني ارتفاع احتمال الاصابة بازمة قلبية ممية او بازمة دماغية.

هنالك تجربة عالمية اجريت على 1.6 مليون شخص مرتين في السنة وسميت بالتوقيت الصيفي، ونعلم انه في فصل الربيع نضيع ساعة من ساعات النوم، فنرى انه يلحقها زيادة بنسبة 24% في الازمات القلبية في اليوم الذي يليه.

ويختم البروفيسور "ماثيو ووكر" حديثه، بانه يمكننا البقاء دون نوم قبل ان نرى انحدارا في وظائف الدماغ، او حتى اعتلالا داخل الجسد، لحوالى 16 ساعة متواصلة، وحالما تمضي 16 ساعة من السهر نبدا برؤية انتكاسة دماغية وفيسيولوجية في الجسد، وبعد السهر لمدة تتجاوز الـ 20 ساعة تتدهور القدرة العقلية وتصبح ضعيفة حكما، مثل شخص المخمور وراء مقود سيارة،

لذا اعتبر ان معدل التدوير لدى البشر هو حوالى 16 ساعة، مع الحاجة لـ8 ساعات من النوم لإصلح ضرر السهر...

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