ديناصور بحجم حافلة في صحراء مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

عثر باحثون على حفرية ديناصور في واحة بصحراء مصر الغربية له عنق طويل وأربع أرجل وفي حجم حافلة مدرسية، عاش قبل نحو 80 مليون عام وهو اكتشاف يلقي الضوء على فترة غامضة في تاريخ الديناصورات بالقارة الإفريقية.



وقال الباحثون الاثنين إن الديناصور أكل العشب المنتمي لعصر الطباشيري ويسمى منصوراسوروس شاهينا، يبلغ طوله عشرة أمتار ويزن 5.5 طن وكان ينتمي إلى مجموعة تسمى "تيتانوسورز" ضمت أكبر حيوانات برية عاشت على الأرض.

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الديناصور المكتشف الذي عاش قرب شاطئ محيط قديم كان موجوداً قبل البحر المتوسط هو واحد من أنواع قليلة من الديناصورات عاشت خلال آخر 15 مليون عام من عصر الديناصورات (ماسازويك) أو الدهر الوسيط على البر الرئيسي الإفريقي. ولمدغشقر تاريخ جيولوجي منفصل.

وعثر الباحثون على أجزاء من جمجمته والفك السفلي والعنق والفقرات الخلفية والضلوع والكتف والقائمة الأمامية والقدم الخلفية.

ورغم ضخامته التي تشبه الفيل الإفريقي، إلا أن منصوراسوروس يأتي في الحجم بعد أقارب آخرين في فئة تيتانوسور ومنها أرجنتينوسوروس ودريدنوتوس وباتاجوتيتان التي عاشت في أميركا الجنوبية وأيضاً الديناصور الإفريقي باراليتيتان الذي تجاوز طول بعضها 30 متراً.

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