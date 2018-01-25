النوم في خطر والسبب مواقع التواصل الإجتماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حنان ضاهر)

أفادت دراسة كندية حديثة بأن الطلاب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة ينامون عدد ساعات أقل من المعدلات الطبيعية؛ ما يعرضهم لمشاكل صحية، قد لا تكون الدراسة التالية مفاجئة لدى كثيرين، فقد سبق أن تحدثت دراسات ‏كثيرة عن الأثر السلبي للاستخدام الهواتف الذكية على النوم.‏

‏ ‏

‏الدراسة الكندية الحديثة أفادت بأن الطلاب الذين يستخدمون مواقع التواصل ‏الاجتماعي بكثرة ينامون عدد ساعات أقل من المعدلات الطبيعية؛ ما يعرضهم ‏لمشاكل صحية، الدراسة أجراها باحثون بمستشفى الأطفال بمعهد بحوث شرق مدينة أونتاريو ‏الكندية، و تعد استكمالا لأبحاث أجريت من قبل ربطت بين شبكات التواصل ‏الاجتماعي، ومشاكل النوم.‏

ففي يناير/كانون الثاني 2016، حذّرت دراسة أمريكية الشباب من الإفراط في ‏الدخول على حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من هواتفهم المحمولة؛ ‏لأن ذلك يجعلهم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النوم، وفى الدراسة الجديدة، كان هدف الباحثين، رصد تأثير مواقع التواصل الاجتماعي ‏على نوعية النوم لدى الطلاب، وأجرى الفريق دراسته على 5242 طالبا في كندا ‏تتراوح أعمارهم بين 11-20 عامًا.‏

ووجد الباحثون أن 63.6% من المشاركين حصلوا على عدد ساعات أقل من ‏الموصي بها يوميًا، كما أن 73.4% من الطلاب أفادوا بأنهم يستخدمون وسائل ‏التواصل الاجتماعي لمدة ساعة واحدة على الأقل يوميًا، وكانت أبحاث سابقة كشفت أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً؛ أي من ‏‏7 إلى 8 ساعات يوميًا يؤثر على الصحة العامة، ويرفع خطر الإصابة بالسكتة ‏الدماغية والنوبات القلبية وضعف الجهاز المناعي.‏

كانت دراسات سابقة حذّرت من استخدام الهواتف الذكية قبل الخلود للنوم، ليس فقط ‏لأن استخدامها يحدث خللاً في دورة النوم، لكن الضوء الأزرق الذي يخرج من ‏شاشة الهاتف، قد يتسبب في إحداث مشاكل خطيرة للصحة البدنية والعقلية ‏للمستخدمين.‏



اقرأ أيضا:

هل تعاني من الأرق؟.. علماء يكتشفون طريقة تساعدك في النوم







