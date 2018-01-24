هل تعاني من الأرق؟.. علماء يكتشفون طريقة تساعدك في النوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الإندبندنت)

الأرق.. مهما كانت أسبابه فإن نتائجه مزعجة وضارة وتأثيراتها على حياة من يعاني منها كبيرة، مثل تعكر المزاج والوهن وسرعة الغضب ونقص التركيز، وهذا ما دفع الأطباء على تصنيفه كمرض تتفاوت درجاته بين شخص وآخر.

وفي هذا العصر المتسارع الذي تسيطر عليه الضجة والازدحام يعاني كثيرون عدم قدرتهم على الاستغراق في النوم بمجرد وضع رؤوسهم على الأسرة داخل غرف النوم، حتى لو كان ذلك بعد يوم شاق ومتعب. ولكن يبدو أننا أمام خبر سار نشرته صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية، حينما كشفت أن العلماء توصلوا لطريقة ستساعدنا في النوم بشكل أسرع.

فحسبما ذكرت الصحيفة، فإن الدكتور مايكل سكولين، وفريقه بجامعة بايلور، بولاية تكساس، أجروا دراسة على 57 شخصاً بالغاً تراوحت أعمارهم ما بين 19 و 30 عاماً.

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واستلقى المشاركون داخل المختبر، وقسموا الى مجموعتين، وقد طُلب من أفراد المجموعة الأولى أن يكتبوا ما فعلوه طوال اليوم، بينما طُلب من أفراد المجموعة الأخرى أن يكتبوا ما يخططون لفعله في اليوم التالي.

وجاءت النتائج لتؤكد أن من كتبوا ما سيفعلونه في اليوم التالي احتاجوا إلى 16 دقيقة في المتوسط للنوم، بينما احتاج من كتبوا ما فعلوه طوال اليوم إلى نحو 25 دقيقة في المتوسط للنوم.

وأكد الباحثون في المقالة التي نشرت في مجلة علم النفس التجريبي أن القلق بشأن المهام المستقبلية يؤثر بدرجة كبيرة على النوم، وأنه كلما كان المشاركون أكثر دقة في ما يكتبونه بشأن ما سيفعلونه في اليوم التالي كانوا أكثر سرعة في النوم، وعلى العكس من كانوا يكتبون ما فعلوه خلال يومهم.

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