قبل شراء هدية عيد الحب.. 7 نصائح عليك اتباعها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



مع اقتراب عيد الحب، يحتار الجميع في اختيار الهدية المناسبة لإهدائها لمن يحبون، فالجميع يفكر ويبحث عن الهدية المثالية، لكونها وسيلة يستخدمها العشاق في هذا العيد للتعبير عن مشاعرهم وحبهم. وفي هذا العيد ينشغل بال الجميع بالتفكير في هدايا مميزة ومبتكرة.

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سنقدم لكم أبرز النصائح التي عليكم اتباعها قبل شراء هدية:

الوقت

لا تذهب في يوم عيد الحب أو قبل يوم لشراء الهدية، خطط للأماكن التي تريد التوجه اليها قبل يومين أو أكثر حتى لا يداهمك الوقت.

إنفاق المال

إن كنت لا تريد انفاق المال ولا تمتلكه توجه إلى الهدايا الابداعية والعاطفية وأدخل إليها أفكاراً جديدة. مثل جرة فيها 365 ورقة مكتوب عليها لمَ تحبها، أو ذكريات وأحلام لديكما لتقرأ كل يوم واحدة منها.

الشخصية وطريقة التفكير

لا تفكر أنت بما تحب وتكره، بل فكّر في شخصية وطريقة تفكير شريك حياتك وما يحب. انطلق من هذه الفكرة أولاً في عملية البحث.

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المقارنة

لا تبحث عن الهدايا في مكان واحد، بل اذهب إلى عدة متاجر ومحلات لمقارنة الجودة والأسعار والحصول على أفكار جديدة.

مستوى العلاقة

حدد مستوى العلاقة مع الشريك، فلا تستطيع أن تعطي هدية لحبيب أنت على علاقة معه من شهر مثل آخر تعرفه من 5 سنوات. كلما أصبحت العلاقة قديمة يجب أن تزداد قيمة الهدية.

عنصر الرومانسية

حاول إدخال عنصر الرومانسية إلى الهدية حتى ولو لم تكن كذلك. ليس بالضرورة اهداء من تحب "دبدوباً" أحمر، لكن إن كانت الهدية فستاناً ضعها في صندوق أحمر كبير.

ابتعد عن الهدايا الخطيرة

إن كنت تشك بأن الهدية لن يحبها الشريك أو قد لا تناسبه ابتعد عنها ولا تفكر فيها.

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